«С радостью вернем Россию как можно скорее». Президент ИИХФ снова дает надежду

Люк Тардиф не против нашего возвращения.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не устает стабильно раз в два месяца отвечать на вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии на мировую арену. Вчера французский функционер прилетел в Финляндию для оценки готовности страны к проведению следующего чемпионата мира в элитном дивизионе и на пресс-конференции в Хельсинки вновь не обошел вопрос о возможном снятии международного бана для наших спортсменов:

«Мы в курсе заявления МОК о возможном возвращении России на международные турниры, и я полностью его понимаю, потому что международная федерация должна быть вне политического давления. Неважно, откуда это давление идет, наши решения всегда продиктованы спортом и безопасностью.

У нас всегда есть веские причины не соглашаться на политическую игру некоторых альянсов, потому что конфликты есть везде — между Китаем и Тайванем, в Пакистане, Киргизии, Армении. Как международная федерация мы должны быть открыты к участию атлетов со всего мира. Но это не значит, что мы не должны думать о безопасности соревнований, сотрудников, игроков, включая русских и белорусов.

Хоккеисты сборной России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мораль не является частью наших решений. У меня как у человека есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен принимать решения с другой точки зрения. Самое главное — это безопасность. Это не значит, что у меня нет морали. Прошу прощения, если разочарую вас, но мы не позволяем политическому давлению влиять на наши решения. Мы должны принимать решения вне моральных вопросов. ИИХФ организует хоккейные мероприятия, но не решает мировые проблемы. Судить — не наша работа, у меня есть свои мысли, но мы должны держаться подальше от осуждения.

Мы с радостью вернем Россию и Белоруссию как можно скорее, потому что это будет означать, что конфликт окончен. Перед этим надо отметить, что турниры должны быть хорошо организованы с точки зрения безопасности. Моя задача — собрать семью вместе и провести турнир как можно лучше.

Давление со стороны России есть, но мы не приемлем политического давления. Также есть давление со стороны МОК. Рене Фазель по-прежнему стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России. Но он не оказывает влияния на наши решения. Мы должны принимать решения, невзирая на давление, и думать о том, что лучше для спорта.

Хоккеисты сборной Беларуси. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не скажу, что участие России и Белоруссии в чемпионате мира, пока идет конфликт, невозможно, но я не знаю, как это было бы возможно. Перелеты в нынешней ситуации сложны. Когда идет военный конфликт, игроки из России и Белоруссии не могут летать. Это будет большой проблемой.

Для участия России и Белоруссии должны быть гарантии безопасности для игроков. В начале конфликта мы говорили, что запретим им выступление на год. Возвращение этих стран не в наших руках. На совете ИИХФ в марте мы снова вернемся к рассмотрению этой ситуации и примем решение, смогут ли Россия и Белоруссия участвовать в турнирах сезона-2023/24. Мы идем год за годом и ожидаем, что ситуация улучшится.

МОК выставил два условия. Одно касается следования антидопинговым правилам. На данный момент мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов. Второе условие касается того, что спортсмены не должны продвигать боевые действия, но нам оно не совсем понятно. Поэтому в середине февраля у нас намечена встреча с МОК. Что должны сделать спортсмены — подписать какую-то бумагу или что? У нас много вопросов к МОК.

Матч сборной России на Олимпиаде в Пекине. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Решение об участии России и Белоруссии в зимнем олимпийском турнире 2026 года будет приниматься на конгрессе ИИХФ в апреле следующего года. Затем мы должны организовать олимпийскую квалификацию, и нужно знать, какие страны участвуют. Возможно, тогда Россия и вернется. Мы демократическая организация, которая принимает решения в соответствии с руководящими принципами".

Разумеется, речь не так давно заступившего на свой пост президента ИИХФ финские журналисты, всегда радикально настроенные против России, восприняли в штыки. Особенно их разозлили слова о том, что «организация должна принимать решения вне моральных вопросов». Одновременно с ними, как грибы после дождя, повылазили наружу местные политики, чей посыл неизменно сводился к тезису «России не должно быть на турнирах до тех пор, пока она находится на Украине». Впрочем, всей этой воинствующей братии достаточно было и самого факта того, что федерация работает над возвращением одной из главных хоккейных стран.

Однако может ли означать речь Тардифа потепление в этом вопросе? По большому счету француз повторил то, что говорил и раньше. Только на этот раз признал очевидное — ИИХФ не будет предпринимать активных шагов, пока не услышит позицию МОК и не получит от него неофициальные директивы. Дуть в разные стороны с Томасом Бахом он точно не будет. А значит, все еще стоит запастись терпением и ждать комментариев совершенно других людей.