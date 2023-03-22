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Сегодня, 20:30

Не тешьте себя иллюзиями. ИИХФ не вернет Россию на чемпионаты мира до 2025 года

Михаил Зислис
Обозреватель
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Кирилл Капризов и Вадим Шипачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press
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Шансов на скорое возвращение не было изначально.

Иллюзии о скором возвращении российского хоккея на международную арену исчезли быстрее, чем рассеивается дым в ветреную погоду. Иначе и быть не могло. Никаких внешних и внутренних предпосылок для перемен за последний месяц не появилось. Хотя коллеги из других СМИ некоторое время назад зачем-то попытались зародить надежду, оказавшуюся ложной на сто процентов.

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ИИХФ не стала дожидаться собственного конгресса, который проходит в мае во время чемпионата мира, и сегодня сделала официальное заявление об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в ЧМ-2024. Риторика и аргументация чиновников осталась прежней — соображения безопасности, риски для игроков и прочие факторы, о которых ранее неоднократно говорилось.

Международная федерация была и остается структурой, четко реагирующей на внешнеполитическую повестку и не имеющей собственного мнения. До тех пор пока конфликт на юге Украины остается в горячей фазе, рассчитывать на послабления и тем более уступки со стороны Запада в любых сферах, включая спорт, не может уже и очень наивный человек.

Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

ИИХФ — политический субъект, поэтому ждать от Люка Тардифа какой-то самостоятельности не стоит. Комментарий, который он сегодня дал «СЭ», ничем не отличается от его слов полугодовой давности. «В марте 2024-го вернемся к обсуждению вопроса о допуске сборных России и Белоруссии, — отметил функционер. — Надеюсь, что обе страны вернутся как можно скорее. Это будет означать, что условия реинтеграции выполнены, как и гарантия безопасности».

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Нынешнее решение хорошо тем, что определяет для хоккейной России горизонт планирования и позволяет провести определенные изменения. Отказываться от дружеских междусобойчиков с белорусами и казахами было бы глупостью, поскольку рано или поздно возвращение в международный хоккей состоится. Однако прямо сейчас самое время задуматься о том, каким должен стать следующий сезон КХЛ. Сохранить интерес к виду спорта и продолжать развитие игроков можно только с помощью внутреннего чемпионата. Алексей Морозов, ваш выход.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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