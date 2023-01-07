Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный

Пока обещания президента ИИХФ Люка Тардифа «рассмотреть вопрос в мае» — лишь просто слова.

Тема возвращения России в большой спорт — долгоиграющая, поскольку на данный момент очевидных признаков скорейшего разрешения этого вопроса нет ни единого. История вполне может растянуться на годы. Хотя в разных дисциплинах ситуация отличается. В хоккее наибольшим авторитетом обладают функционеры из Канады и США. Их позиция менее радикальная, чем у ряда их европейских коллег. В сравнении с другими видами спорта картина более оптимистичная.

Но прямо сейчас относиться к словам президента ИИХФ Люка Тардифа надо как к обязательному для текущей ситуации политесу. Его должность не подразумевает авторитарного режима управления. Глава международной федерации должен быть дипломатом и учитывать по возможности мнения всех заинтересованных сторон. Отталкиваясь от этого принципа, растолковать смысл его свежих высказываний несложно.

«ИИХФ рассмотрит возвращение России? Как и каждый конгресс, каждый год. Конгресс ИИХФ в мае решит, выполнены ли условия для реинтеграции команд из России и Белоруссии», — заявил Тардиф «СЭ» в пятницу. Это обязательная формальность с заранее понятным итогом. Чешские, финские и латвийские чиновники на данный момент сделают все, чтобы не допустить возвращения России. Пока не разрешен политический кризис, связанный со спецоперацией на Украине, эта позиция останется неизменной. Достаточно вспомнить, как все попытки предыдущего президента ИИХФ Рене Фазеля оставить ЧМ-2021 в Белоруссии на фоне протестов в стране были жестко торпедированы «коллективным Западом». Опытному швейцарцу пришлось оправдываться только за сам факт визита к Александру Лукашенко.

Люк Тардиф. Фото Global Look Press

«Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнем принимать давление политики, то это давление будет везде», — привел слова Тардифа у себя в твиттере канадский журналист Скотт Уилер. Не спешите обвинять президента в двуличии. Подумайте головой для начала. Разве он что-то может сказать на публике другое, если его предшественника подвергли остракизму за простую попытку договориться? Конечно, нет.

За желание разглядеть хотя бы минимальный повод для оптимизма осуждать никого не стоит. Это свойство человеческой натуры. Одновременно не стоит отрываться от реалий и выдавать желаемое за действительное. Когда кто-нибудь из влиятельных спортивных функционеров начнет делать все для возвращения российских сборных на международную арену не только на словах — будет совсем другое дело. Пока остается лишь ждать и не строить иллюзий.