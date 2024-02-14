Быков: «Голос НХЛ может иметь вес в возвращении наших спортсменов на международную арену!»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова исполнительного директора профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша, который заявил, что организация выступает за возвращение сборной России на международную арену.

«Голос от НХЛ может иметь вес в возвращении наших спортсменов на арену международных соревнований. Будем надеяться!» — сказал Быков «СЭ».

12 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс организации.