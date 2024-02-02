НХЛ согласовала с ИИХФ условия участия игроков в Олимпиадах 2026 и 2030 годов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) условия участия своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, сообщает пресс-служба лиги.

Информируется, что НХЛ, НХЛПА и ИИХФ наметили и согласовали основные принципы, связанные с участием игроков в Олимпиаде. Детали будут уточнены в ближайшие месяцы.

Впервые с 2014 года игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде и в шестой раз в истории (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина д'Ампеццо. Хозяин Игр 2030 года будет выбран Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце этого года.