Сыграют в решающем матче с Канадой.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала

Финляндия — Германия — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Пакаринен — 4 (Лунделл, Каски), 13:50 — 1:0. Бьернинен — 2 (Анттила), 18:55 — 2:0. Плахта — 4 (бол., Зайдер), 31:03 — 2:1.

Вратари: Олкинуора — Нидербергер (58:12).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 17 (5+7+5) — 28 (9+10+9).

Судьи: Бьерк, Норд.

5 июня. Рига. «Арена Рига».

Маленькое чудо в четвертьфинале совершили не только канадцы, но и немцы. Их соперник — сборная Швейцарии — не дотерпел 44 секунды до выхода в четверку сильнейших на ЧМ-2021. Германия сравняла счет в конце третьего периода и на буллитах отправила швейцарцев домой. Другой полуфиналист — финны — из всех грандов показал самый стабильный хоккей на групповом этапе. Сбой у коллектива Юкки Ялонена произошел лишь с Казахстаном. Остальные матчи сборная Суоми выиграла, оставив за бортом плей-офф в четвертьфинале чехов (1:0).

Базовые принципы Финляндии неизменны в последние годы. Состав у Суоми скомплектован из представителей европейских лиг, КХЛ и местного чемпионата. Только защитник Олли Мяяття и форвард Артту Руотсайлайнен играют в НХЛ. Без исполнителей высокого класса Ялонен делает ставку на системность и оборонительную модель с плотной средней зоной, которая как бы усыпляет соперника. Лишь однажды на ЧМ финны разразились более чем на три шайбы за матч — но куда важнее, что сборная Суоми пропускает меньше всех на турнире. Так что минимальная и на первый взгляд вымученная победа над чехами никого не должна удивлять.

Отдельной похвалы заслуживает вратарский тандем Олкинуоры и Сятери. Оба голкипера известны российской публике по выступлениям в КХЛ. И у Юхи, и у Харри сумасшедшие статистические показатели на турнире. Каждый отражает больше 95 процентов бросков. Если в группе Ялонен чередовал вратарей, то в плей-офф первым номером назначил Олкинуору. Голкипер «Магнитки» обесточил чешскую атаку, справившись с 28 бросками. Пришлось спасать родину Юхе и с первых минут полуфинала. Немцы генерировали больше моментов, чаще доводили шайбу до ворот, но голкипер отработал в первые двадцать минут идеально.

Пока Олкинуора пластался в воротах, его партнеры большую часть первого периода терпеливо ждали своих шансов. Лететь вперед, сломя голову, чем занимались канадцы и американцы в дневном матче, точно не входило в план команды Ялонена. Одна из немногих атак Суоми обернулась первым голом Ииро Пакаринена. Бросил нападающий хитро, но вратарь немцев Матиас Нидербергер должен был ловить эту шайбу.

До первого гола немцы создавали больше моментов, но раз за разом упирались в финскую стену по фамилии Олкинуора. Ментально сборная Суоми контролировала ход матча. Показательна их вторая шайба. Юха вытащил убойный бросок Зайдера, и атака пошла в противоположную сторону. Немцы завозились в своей зоне, Марко Анттила перехватил шайбу и вывел Ханнеса Бьернинена с глазу на глаз с Нидербергером. Переиграть голкипера новичку «Йокерита» не составило труда.

С другим соперником отставание в две шайбы после первого периода еще бы давало какие-то шансы. Впереди две трети матча — времени, чтобы исправить положение, хоть отбавляй. Но только не с финнами. Вернуться в игру, даже уступая в одну шайбу, против Суоми невероятно трудно. Чего уж там — больше двух голов финны на ЧМ и не пропускали.

Немцы горели желанием это поскорее исправить. Во втором периоде они включили повышенную передачу, напрягали защитников и вратаря еще больше. Тем самым заставили соперника удаляться. Фол Тони Сунда Германия и реализовала. Олкинуора на полсекунды позже увидел момент броска и не среагировал на выстрел Маттиаса Плахты от синей линии.

В третьем периоде мы увидели классику финского хоккея последних чемпионатов мира. Как немцы ни пытались вскрыть оборону Суоми, Олкинуора сделать это не позволил. Парни Ялонена взяли и разрушили все то, что озлобленные немцы приготовили на заключительные двадцать минут. А когда получили большинство, опасно проверяли, не замерз ли в противоположных воротах Нидербергер. 19-летний талант Антон Лунделл пробовал даже исполнить лакросс-гол — не вышло, шайба сошла с крюка.

Невозмутимо и хладнокровно финны довели матч до победы. Концовка получилась жаркой, мог забивать Доминик Кахун, но вместо броска он выбрал передачу на дальнюю штангу — худший, как позже выяснилось, вариант. Золото разыграют две противоположности: лихие канадцы с задорной атакой и терпеливые финны.