Наша сборная, показав очень слабый и пассивный хоккей, проиграла Канаде (1:2) в овертайме четвертьфинала чемпионата мира.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Канада — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Тимкин — 1 (Орлов, Каменев), 34:32 — 1:0. Хенрик — 5 (бол., Браун, Комтуа), 45:03 — 1:1. Манджапане — 5 (Стэчер), 62:12 — 1:2.

Вратари: Бобровский — Кемпер.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (8+9+7+1) — 24 (6+9+7+2).

Судьи: Бьерк, Норд.

3 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Это был не лучший матч России и Канады в их истории. Не самый яркий, не самый зрелищный, не самый результативный, не самый интересный. Более того, сравнивая что с играми плей-офф россиян и канадцев на взрослых чемпионатах мира в последние лет пятнадцать, что с играми сборных Валерия Брагина в молодежке, это был чуть ли не худший матч.

И если к сопернику, с его даже страшно посчитать каким по счету составом, который благодаря огромной удаче вообще попал в плей-офф, предъявить что-то сложно — играли как могли, — то оправдать такой хоккей в исполнении нашей сборной довольно сложно.

Да, и у нас была совсем не самая звездная команда, насколько возможно, но не так же, чтобы за три периода матча и овертайм даже не попробовать на каком-то отрезке сыграть активно в атаку?

Абсолютно нормально действовать так против Канады, когда у нас меньше таланта или когда у нас проблемы с защитниками. Но и с первым уж после приезда Тарасенко было явно лучше, чем у канадцев, а линия обороны на бумаге у нас вышла вообще сильнейшей на турнире.

Но где тот же Тарасенко? Толчинский? Бурдасов? Барабанов? Григоренко? Слепышев?

Когда проваливается один из потенциальных лидеров или даже двое, можно списать на их личную неудачу. Когда пассивны и незаметны почти все, а единственный гол забивает форвард четвертого звена Тимкин, значит, что-то не то в системе команды. И то эту шайбу по большей части сотворил защитник Орлов, который был чуть ли не единственным, кто на постоянной основе пытался вывести Россию из сонного царства. Сборная заснула, усыпила сама себя, телезрителей — и так не проснулась.

Канадцы не могли сыграть лучше, но все равно не забывали, что они вышли на матч забивать и побеждать, а не отбиваться с непонятно каким планом. В итоге они заслуженно вырвали полуфинал в овертайме.

Россия не побеждает Канаду на чемпионатах мира уже десять лет. Еще в 2016-м было поражение на Кубке мира. Но каждая из неудач объяснялась не только нашими проблемами, но и крутостью канадцев.

В этот раз — вину сваливать не на кого, Макдэвида, Кросби или еще кого у соперника нет. И вместе с тем, что мы проигрываем не только канадцам, но на чемпионатах мира без золота уже семь лет, а без финалов — шесть, очень хочется узнать, ответит ли кто за это поражение.

Брагин? До него был Кудашов, до него — Воробьев. Очень быстрая смена лиц в сборной ничего не улучшает, а только ухудшает ситуацию.

Пора просыпаться и что-то менять.