Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
Россия — Канада — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Тимкин — 1 (Орлов, Каменев), 34:32 — 1:0. Хенрик — 5 (бол., Браун, Комтуа), 45:03 — 1:1. Манджапане — 5 (Стэчер), 62:12 — 1:2.
Вратари: Бобровский — Кемпер.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (8+9+7+1) — 24 (6+9+7+2).
Судьи: Бьерк, Норд.
3 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.
Это был не лучший матч России и Канады в их истории. Не самый яркий, не самый зрелищный, не самый результативный, не самый интересный. Более того, сравнивая что с играми плей-офф россиян и канадцев на взрослых чемпионатах мира в последние лет пятнадцать, что с играми сборных Валерия Брагина в молодежке, это был чуть ли не худший матч.
И если к сопернику, с его даже страшно посчитать каким по счету составом, который благодаря огромной удаче вообще попал в плей-офф, предъявить что-то сложно — играли как могли, — то оправдать такой хоккей в исполнении нашей сборной довольно сложно.
LOTS happening here including the first goal! ?@russiahockey gets on the board first! #IIHFWorlds #ROCCAN pic.twitter.com/jLmbjukjq8— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Да, и у нас была совсем не самая звездная команда, насколько возможно, но не так же, чтобы за три периода матча и овертайм даже не попробовать на каком-то отрезке сыграть активно в атаку?
Абсолютно нормально действовать так против Канады, когда у нас меньше таланта или когда у нас проблемы с защитниками. Но и с первым уж после приезда Тарасенко было явно лучше, чем у канадцев, а линия обороны на бумаге у нас вышла вообще сильнейшей на турнире.
Но где тот же Тарасенко? Толчинский? Бурдасов? Барабанов? Григоренко? Слепышев?
TIE GAME! ?— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Adam Henrique = captain clutch ?@hockeycanada #IIHFWorlds #ROCCAN @AnaheimDucks pic.twitter.com/aFZZNZbw5z
Когда проваливается один из потенциальных лидеров или даже двое, можно списать на их личную неудачу. Когда пассивны и незаметны почти все, а единственный гол забивает форвард четвертого звена Тимкин, значит, что-то не то в системе команды. И то эту шайбу по большей части сотворил защитник Орлов, который был чуть ли не единственным, кто на постоянной основе пытался вывести Россию из сонного царства. Сборная заснула, усыпила сама себя, телезрителей — и так не проснулась.
Канадцы не могли сыграть лучше, но все равно не забывали, что они вышли на матч забивать и побеждать, а не отбиваться с непонятно каким планом. В итоге они заслуженно вырвали полуфинал в овертайме.
Россия не побеждает Канаду на чемпионатах мира уже десять лет. Еще в 2016-м было поражение на Кубке мира. Но каждая из неудач объяснялась не только нашими проблемами, но и крутостью канадцев.
THEY DID IT!!! ??— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Canada wins in overtime!!
Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! ?@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV
В этот раз — вину сваливать не на кого, Макдэвида, Кросби или еще кого у соперника нет. И вместе с тем, что мы проигрываем не только канадцам, но на чемпионатах мира без золота уже семь лет, а без финалов — шесть, очень хочется узнать, ответит ли кто за это поражение.
Брагин? До него был Кудашов, до него — Воробьев. Очень быстрая смена лиц в сборной ничего не улучшает, а только ухудшает ситуацию.
Пора просыпаться и что-то менять.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю