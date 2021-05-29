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Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной. Перед стартом ЧМ он перенес тяжелейшую ангину

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 20:35
29 мая. Рига. Швейцария — Россия — 1:4. В третьем периоде Сергей Толчинский отдал голевую передачу, сидя на льду, и забросил две шайбы. Фото ФХР
29 мая. Рига. Швейцария — Россия — 1:4. В третьем периоде Сергей Толчинский отдал голевую передачу, сидя на льду, и забросил две шайбы. Фото ФХР
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Сейчас он главный креативщик команды Брагина.
29&nbsp;мая. Рига. Швейцария&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:4. Россияне одержали четвертую победу на&nbsp;чемпионате мира.Все-таки Швейцария — не ровня России. Мастерства у нас точно больше

Автора двух шедевров в победном матче против Швейцарии, нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского в составе российской сборной на чемпионате мира в Риге могло и не оказаться. Месяц назад он стал самым ценным игроком Кубка Гагарина, прибавив к титулу золотой гол и звание лучшего бомбардира плей-офф. Нападающий сразу после победы устроил фестиваль в духе Александра Овечкина. Отмечал успех чуть ли не с вселенским размахом.

Даже влип в скандал, на радостях проорав перед болельщиками оскорбительную кричалку в адрес своей бывшей команды ЦСКА после окончания решающего матча. Сольный номер под гитару на сцене в Омске с песней «сплинов» — туда «Авангард» на полдня приехал из Балашихи с Кубком Гагарина. Казалось, после всего этого сезон для него уже закончен. Ну какая сборная и рижский «пузырь»? В себя прийти бы за время отпуска.

Нападающий &laquo;Авангарда&raquo; Сергей Толчинский.«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал

Вызов из национальной команды пришел ему позже, чем приглашения игрокам другого финалиста — ЦСКА. Отсюда и родилось предположение, что изначально на Толчинского не слишком рассчитывали. Однако в распоряжении тренеров сборной была от силы пара человек, способных отвечать за креатив. К тому же не пригласить MVP плей-офф — удар как минимум по репутации, какой бы мудреной стратегии ни придерживался руководящий штаб. В итоге здравый смысл оказался сильнее.

Дальше приключилась еще одна беда, едва не стоившая нападающему места в заявке на турнир. Максимум веселья и минимум сна на фоне кубкового утомления привели к тому, что игрок слег на две недели с тяжелейшей ангиной. Пошатнувшийся иммунитет включился на полную не сразу. Толчинскому пришлось снова набирать кондиции. Он пропустил стартовый матч чемпионата мира против сборной Чехии и вышел на игру с Великобританией.

Валерий Брагин и&nbsp;хоккеисты сборной России.Как России обеспечить место в плей-офф? А как стать первой в группе? Расклады чемпионата мира

Его место в сборной сейчас не обсуждается, ведь после травм Григоренко и Окулова у Валерия Брагина не осталось ни единого нападающего, способного в одиночку нарисовать шедевр, удивить соперника нестандартным решением и отдать хитрый пас. И как сейчас не вспомнить, что в прошлое межсезонье президент ЦСКА Игорь Есмантович выбрал деньги и отпустил форварда за компенсацию в «Авангард». Взятый на его место Голдобин ожиданий армейского босса не оправдал, а миллион евро в клубный бюджет стал слабым утешением на фоне феноменальной игры Толчинского.

Малогабаритный нападающий, еще давным-давно получивший в ЦСКА прозвище Вжик, способен творить красивые вещи на чемпионате мира и дальше. Кажется, именно он и заберет неофициальное звание главного героя хоккейной России в текущем сезоне. Вот только бы золотую медаль из Риги еще увезти для абсолютного счастья.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 1
3-й период

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57

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