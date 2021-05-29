Как России обеспечить место в плей-офф? А как стать первой в группе? Расклады чемпионата мира
После матча Россия — Швейцария (4:1) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:
Россия — 12 очков (5 матчей), Швейцария — 9 (5), Словакия — 9 (4), Чехия, Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).
Оставшиеся матчи в группе
29 мая: Словакия — Дания;
30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;
31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;
1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.
Пока сборная России не обеспечила себе место в плей-офф. Существует расклад, при котором команда Валерия Брагина займет пятое место:
— россияне проиграют в основное время и Швеции, и Белоруссии — и наберут 12 очков;
— швейцарцы обыграют и Белоруссию, и Великобританию — и наберут как минимум 13 баллов;
— Чехия победит и Данию, и Словакию, причем датчан в основное время, а словаков — в овертайме / по буллитам, — и наберет 13 очков;
— Словакия обыграет Данию в основное время, зацепит очко с чехами — и наберет 13 баллов;
— Швеция, победив и Россию, и Словакию в основное время, с 12 очками обойдет россиян благодаря успеху в личной встрече.
Чтобы не смотреть на результаты других матчей, нашей сборной надо набрать хотя бы очко. Тогда мы окажемся недостижимы для шведов. Да, из неуказанных в раскладе выше команд россиян еще могут обойти датчане, но они играют против чехов — кто-то из них точно потеряет очки и окажется ниже.
Сборная России может претендовать на первое место в группе, однако пока все зависит не только от результатов нашей команды. Даже если мы обыграем и Швецию, и Белоруссию (и наберем 16—18 очков), то в случае равенства баллов со Словакией россияне останутся вторыми из-за поражения в личной встрече. Правда, в случае хотя бы одной неудачи словаков помешать нам занять первое место никто не сможет.
Если же сборная Валерия Брагина в двух оставшихся матчах наберет 3 очка, то при равенстве баллов со Швейцарией, которая вполне может обыграть Белоруссию и Великобританию, будет выше за счет сегодняшней победы. А вот если по 15 очков наберут сразу три сборные — еще и словаки, — то сначала будут считаться матчи внутри всей этой тройки (число очков, а потом разность шайб), и тогда первыми окажутся как раз швейцарцы благодаря разгрому словаков со счетом 8:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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