Важнейшие голы организовал Толчинский, пропустивший подготовку к ЧМ.

Чемпионат мира. Группа A

Швейцария — Россия — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Бурдасов — 4 (бол., Галимов), 35:01 — 0:1. Хишир — 1 (Амбюль), 48:12 — 1:1. Карнаухов — 2 (Толчинский, Барабанов), 50:26 — 1:2. Толчинский — 2 (Слепышев, Проворов), 52:38 — 1:3. Толчинский — 3 (п.в., Барабанов, Карнаухов), 59:58 — 1:4.

Вратари: Берра (57:43 — 59:58) — Самонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (9+8+6) — 26 (8+12+6).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

29 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

После победы над Данией сборная России не играла два дня, и матч со Швейцарией должен был показать истинную силу «Красной машины». С недавних пор швейцарцы считаются равным соперником для нашей сборной, и обидно даже не от самого факта, а от того, что российские хоккеисты сами признают это. Понятно, что никогда нельзя смотреть на соперника свысока, но уверенность в себе всегда работает только в плюс.

Накануне матча в расположение российской сборной прибыл вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. После карантина он сможет помочь команде в лучшем случае в четвертьфинале, и всем ясно, что Бобровского позвали из НХЛ не для того, чтобы он сидел на скамейке. То есть Александр Самонов должен играть на групповом этапе, зная, что в плей-офф его заменят. Мощнейшее психологическое давление на дебютанта чемпионата мира, но Самонов с ним отлично справляется.

В первой половине матча казалось, что российскому нападению не хватает нестандартных действий после травм Окулова, Григоренко и Кузьменко. К счастью, и в этом составе есть игроки, которые могут взять роль лидера на себя. Первым это показал Антон Бурдасов, который в большинстве проехал с шайбой из своей зоны и аккуратно бросил в дальний угол.

А вот как дело было: большинство наше, но Бурдасову нужно только пару шагов сделать после входа в зону — и гол. Галимов — ассистировал. #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/otBEMg9jyC — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021

Самонов играл безошибочно, качественно действовала российская сборная и в обороне, но сумасшедшего паса 37-летнего Амбюля с разворота никто не ожидал. Нападающий «Нью-Джерси» Хишир успешно замкнул передачу на пятаке.

Против того, что Швейцария — ровня России, был Сергей Толчинский. Самый ценный игрок Кубка Гагарина пропустил почти всю подготовку к ЧМ и стартовый матч против чехов, но по ходу турнира набирает отличную форму. Когда Толчинский выкатывал на ворота, его сбили, но это не помешало Сергею одной рукой пробросить шайбу на пятак, где быстрее всех сориентировался Карнаухов.

А вскоре Толчинский забил и сам, воспользовавшись ошибкой соперника. Выкатившись на ворота, форвард «Авангарда» очень эффектно переиграл вратаря броском с неудобной.

? 3:1, Толчинскому показалось мало паса одной рукой — и он отозвался на передачу партнера. Но не остановился на этом! Смотрите в следующей серии продолжение. #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/xdumx4ciEq — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021

Итоговый счет установил все тот же Толчинский, поразивший пустые ворота. Эта победа не только вывела команду Валерия Брагина на первое место, но еще и фактически гарантировала российской сборной попадание в плей-офф. России предстоит сыграть со Швецией и потерявшей шансы на четвертьфинал Белоруссией, и в этих матчах достаточно набрать всего одно очко.

Крайне важна победа и с точки зрения уверенности: все увидели, что сборная России может прибавить в нужный момент. У хоккеистов должно прибавиться эмоций — победами над Великобританией и Данией сложно гордиться, а у чехов удалось выиграть лишь на последних секундах. Сегодня российская сборная выглядела гораздо увереннее, а после появления в составе Тарасенко, Орлова и Григоренко должна стать еще сильнее.