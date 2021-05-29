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Все-таки Швейцария — не ровня России. Мастерства у нас точно больше

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 18:35
29 мая. Рига. Швейцария — Россия — 1:4. Россияне одержали четвертую победу на чемпионате мира. Фото Reuters
29 мая. Рига. Швейцария — Россия — 1:4. Россияне одержали четвертую победу на чемпионате мира. Фото Reuters
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Важнейшие голы организовал Толчинский, пропустивший подготовку к ЧМ.

Чемпионат мира. Группа A
Швейцария — Россия — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Бурдасов — 4 (бол., Галимов), 35:01 — 0:1. Хишир — 1 (Амбюль), 48:12 — 1:1. Карнаухов — 2 (Толчинский, Барабанов), 50:26 — 1:2. Толчинский — 2 (Слепышев, Проворов), 52:38 — 1:3. Толчинский — 3 (п.в., Барабанов, Карнаухов), 59:58 — 1:4.
Вратари: Берра (57:43 — 59:58) — Самонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (9+8+6) — 26 (8+12+6).
Судьи: Бруггеман, Гуэн.
29 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Сборная России по&nbsp;хоккею.Швейцария — Россия. Прямая трансляция важнейшего матча на ЧМ

После победы над Данией сборная России не играла два дня, и матч со Швейцарией должен был показать истинную силу «Красной машины». С недавних пор швейцарцы считаются равным соперником для нашей сборной, и обидно даже не от самого факта, а от того, что российские хоккеисты сами признают это. Понятно, что никогда нельзя смотреть на соперника свысока, но уверенность в себе всегда работает только в плюс.

Накануне матча в расположение российской сборной прибыл вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. После карантина он сможет помочь команде в лучшем случае в четвертьфинале, и всем ясно, что Бобровского позвали из НХЛ не для того, чтобы он сидел на скамейке. То есть Александр Самонов должен играть на групповом этапе, зная, что в плей-офф его заменят. Мощнейшее психологическое давление на дебютанта чемпионата мира, но Самонов с ним отлично справляется.

В первой половине матча казалось, что российскому нападению не хватает нестандартных действий после травм Окулова, Григоренко и Кузьменко. К счастью, и в этом составе есть игроки, которые могут взять роль лидера на себя. Первым это показал Антон Бурдасов, который в большинстве проехал с шайбой из своей зоны и аккуратно бросил в дальний угол.

Самонов играл безошибочно, качественно действовала российская сборная и в обороне, но сумасшедшего паса 37-летнего Амбюля с разворота никто не ожидал. Нападающий «Нью-Джерси» Хишир успешно замкнул передачу на пятаке.

Против того, что Швейцария — ровня России, был Сергей Толчинский. Самый ценный игрок Кубка Гагарина пропустил почти всю подготовку к ЧМ и стартовый матч против чехов, но по ходу турнира набирает отличную форму. Когда Толчинский выкатывал на ворота, его сбили, но это не помешало Сергею одной рукой пробросить шайбу на пятак, где быстрее всех сориентировался Карнаухов.

А вскоре Толчинский забил и сам, воспользовавшись ошибкой соперника. Выкатившись на ворота, форвард «Авангарда» очень эффектно переиграл вратаря броском с неудобной.

Валерий Брагин и&nbsp;хоккеисты сборной России.Как России обеспечить место в плей-офф? А как стать первой в группе? Расклады чемпионата мира

Итоговый счет установил все тот же Толчинский, поразивший пустые ворота. Эта победа не только вывела команду Валерия Брагина на первое место, но еще и фактически гарантировала российской сборной попадание в плей-офф. России предстоит сыграть со Швецией и потерявшей шансы на четвертьфинал Белоруссией, и в этих матчах достаточно набрать всего одно очко.

Крайне важна победа и с точки зрения уверенности: все увидели, что сборная России может прибавить в нужный момент. У хоккеистов должно прибавиться эмоций — победами над Великобританией и Данией сложно гордиться, а у чехов удалось выиграть лишь на последних секундах. Сегодня российская сборная выглядела гораздо увереннее, а после появления в составе Тарасенко, Орлова и Григоренко должна стать еще сильнее.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
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35%

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Обе забьют - да

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Матч завершен

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29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57

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