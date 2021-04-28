Толчинский доказал, что на него не надо было жалеть денег.

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский — главный герой и самый ценный игрок Кубка Гагарина, который омский клуб выиграл впервые в истории. Кто бы мог предположить это еще год назад, когда Толчинский играл за ЦСКА, соперника «Авангарда» по финалу этого сезона?

Форвард не всегда попадал в состав красно-синих — за два сезона форвард провел в ВХЛ 15 матчей за «Звезду». Но вряд ли кто-то сомневался, что армейцы сохранят молодого прогрессирующего нападающего, у которого 30 апреля 2020 года истек контракт. ЦСКА сделал Толчинскому квалификационное предложение, но «Авангард» перебил его, предложив игроку двухлетний контракт с зарплатой в 50 миллионов рублей в год. ЦСКА был не готов повторить его, и Толчинский стал игроком «Авангарда». Армейцы же получили компенсацию — по моей информации, около 85 миллионов.

Если бы Толчинский не заиграл в «Авангарде», этот трансфер был бы для ЦСКА удачным — на такую сумму можно подписать двоих неплохих хоккеистов. Но техничный нападающий сразу стал лидером омичей. Их связка с Ридом Буше разрывала в большинстве, да и с другими партнерами Толчинский не терялся.

«Конечно, у него такой уверенности не было. С переходом в «Авангард» у него она появилась. Он отличный игрок, с характером, физически сильный — да, рост у него небольшой, но он компенсирует это резкостью и быстротой. А главное — скоростью игрового мышления», — объяснял секреты успеха Толчинского в интервью «СЭ» его первый тренер Сергей Суярков.

В плей-офф Толчинский решал в самых важных матчах. В четвертой игре с «Автомобилистом» (4:3 ОТ), когда в овертайме выдал шикарную передачу на Илью Ковальчука. В шестом матче с «Магниткой», набрав 2 (1+1) очка. В седьмой игре финала конференции против «Ак Барса» он также сделал результативный пас в овертайме. А в главном финале стал автором победного гола.

Уже после победы в финале Кубка Гагарина над родным клубом Толчинский признался, что после ухода из ЦСКА пережил непростой период: «Это была нереальная мотивация, которая и помогла мне всего добиться. Честно, мне было очень обидно». Траты «Авангарда» оказались ненапрасными. А вот в ЦСКА наверняка не раз пожалели о решении сэкономить на собственном воспитаннике. Ведь на остальных игроков деньги нашлись, причем на некоторых — существенно большие, чем надо было дать Толчинскому.

«Он попросил определенную зарплату, которой, как мы считаем, он не достоин», — говорил после ухода Толчинского президент ЦСКА Игорь Есмантович. Этим он во многом и мотивировал бывшего игрока своей команды. Кто сейчас скажет, что он не достоин такой зарплаты? Более ценного хоккеиста в КХЛ сейчас нет.