Задоров прокомментировал победу над Великобританией на ЧМ в Риге

Защитник сборной России Никита Задоров прокомментировал победу над Великобританией (7:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира в Риге.

26-летний хоккеист отметился результативной передачей.

— Мы довольны результатом, который сейчас показали. Две игры — две победы. Есть день отдыха, посмотрим видео, будем прибавлять от игры к игре, — сказал Задоров в эфире программы «Все на Матч!».

Россия возглавляет группу А с 6 очками. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет со Словакией 24 мая.