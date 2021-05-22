Задоров прокомментировал победу над Великобританией на ЧМ в Риге
18:52
Защитник сборной России Никита Задоров прокомментировал победу над Великобританией (7:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира в Риге.
26-летний хоккеист отметился результативной передачей.
— Мы довольны результатом, который сейчас показали. Две игры — две победы. Есть день отдыха, посмотрим видео, будем прибавлять от игры к игре, — сказал Задоров в эфире программы «Все на Матч!».
Россия возглавляет группу А с 6 очками. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет со Словакией 24 мая.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1355549_Zadorov_v_efire_Match_TV_prokommentiroval_pobedu_nad_Velikobritanijej_na_chempionate_mira
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