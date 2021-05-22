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Задоров прокомментировал победу над Великобританией на ЧМ в Риге

18:52
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Защитник сборной России Никита Задоров прокомментировал победу над Великобританией (7:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира в Риге.

26-летний хоккеист отметился результативной передачей.

— Мы довольны результатом, который сейчас показали. Две игры — две победы. Есть день отдыха, посмотрим видео, будем прибавлять от игры к игре, — сказал Задоров в эфире программы «Все на Матч!».

Россия возглавляет группу А с 6 очками. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет со Словакией 24 мая.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1355549_Zadorov_v_efire_Match_TV_prokommentiroval_pobedu_nad_Velikobritanijej_na_chempionate_mira

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры