Сборная России одержала победу над командой Великобритании в своем втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге. Встреча группы А завершилась со счетом 7:1.

У россиян дубль оформил Антон Бурдасов, также голы забили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. У британцев отличился Лиам Кирк.

Сборная России одержала вторую победу в двух матчах турнира. В следующей игре 24 мая хоккеисты встретятся со словаками.

ЧМ-2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.