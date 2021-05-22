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Великобритания — Россия: видеообзор матча чемпионата мира-2021

18:48
22 мая. Рига. Великобритания — Россия — 1:7. Фото Reuters
22 мая. Рига. Великобритания — Россия — 1:7. Фото Reuters
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Сборная России одержала победу над командой Великобритании в своем втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге. Встреча группы А завершилась со счетом 7:1.

У россиян дубль оформил Антон Бурдасов, также голы забили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. У британцев отличился Лиам Кирк.

Сборная России одержала вторую победу в двух матчах турнира. В следующей игре 24 мая хоккеисты встретятся со словаками.

ЧМ-2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры