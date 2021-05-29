Владимир Крикунов отметил физическую готовность сборной России
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов подвел итоги матча ЧМ-2021 против Швейцарии (4:1).
— Сборную России, прежде всего, нужно поздравить с победой над очень крепкой командой, — подчеркнул Крикунов. — Сыграли хорошо, дождались своего шанса, проявили характер. У команды виден рисунок игры, порадовала игровая дисциплина, сыграли «чисто». Это очень важно, особенно, когда впереди матчи плей-офф, где одно удаление может перечеркнуть старания всей команды. Еще нам осталось провести два матча в группе, а затем в бой за медали. Команду еще усилит три игрока НХЛ, надеюсь, что они быстро акклиматизируются и смогут проявить себя. Сегодня надежно сыграли в обороне, хороший матч провел Самонов. Наши дебютанты набираются опыта и многие из них уже выглядят весьма неплохо. Команда хорошо готова физически, третий период это сегодня показал.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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