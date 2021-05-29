«Это был настоящий хоккей». Ротенберг высказался о победе сборной России на Швейцарией

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подвел итоги матча со сборной Швейцарии (4:1) на предварительном этапе чемпионата мира в Риге.

«Сегодня был очень важный матч, мы к этой игре очень серьезно готовились, была проведена серьезная работа в тренировочном процессе при подготовке к матчу, собрание, мы серьезно разбирали соперника — его большинство, меньшинство.

У нас сегодня были три фактора, которые повлияли на победу — бригады большинства, меньшинства и блокированные броски — у нас было 30 блокированных бросков! Это говорит о командной работе, о том, что до ворот ничего не долетает, это коллективный труд и личный вклад каждого.

Надо отметить хорошее физическое состояние игроков на сегодняшний день, мы можем по ходу игры добавлять, и это нам дает возможность дальше так же готовиться к следующим матчам.

Мы сегодня увидели хоккей на самых высоких скоростях и, что понравилось, это был настоящий хоккей, где все игроки нашей сборной и соперника играли без какой-то грязи. Радует то, что на таких высоких скоростях мы смогли по ходу матча еще добавить, включить дополнительную скорость.

Конечно, мы хотим играть, как сборная СССР, которая забивала в первые 10 минут по три гола, а потом играла спокойно, мы к этому стремимся, но это серьезная работа", — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче команда Валерия Брагина 31 мая сыграет со Швецией.