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Великобритания — Россия: Кузьменко забил в третьем периоде

18:09
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Нападающий сборной России Андрей Кузьменко стал автором гола в матче группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он отличился в третьем периоде — 6:1.

Кузьменко реализовал большинство. Для него это первая шайба на турнире.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры