Нападающий сборной России Павел Карнаухов забил гол в матче группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он отличился во втором периоде — 5:1.

Карнаухов проявил индивидуальное мастерство, прорвался к воротам соперника и переиграл вратаря с близкого расстояния.

Для нападающего это первая шайба на турнире.