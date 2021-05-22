Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Великобритания — Россия: Карнаухов забил во втором периоде

17:19
Теги:

Нападающий сборной России Павел Карнаухов забил гол в матче группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он отличился во втором периоде — 5:1.

Карнаухов проявил индивидуальное мастерство, прорвался к воротам соперника и переиграл вратаря с близкого расстояния.

Для нападающего это первая шайба на турнире.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 17381
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная России потеряла потенциального лидера атаки. Насколько серьезна его травма?
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие матчи
Великобритания — Россия: видео всех голов матча ЧМ-2021
Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры