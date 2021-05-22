Великобритания — Россия: Карнаухов забил во втором периоде
17:19
Нападающий сборной России Павел Карнаухов забил гол в матче группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он отличился во втором периоде — 5:1.
Карнаухов проявил индивидуальное мастерство, прорвался к воротам соперника и переиграл вратаря с близкого расстояния.
Для нападающего это первая шайба на турнире.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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