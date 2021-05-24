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Брагин — о поражении от Словакии: «Соперник выиграл за счет самоотдачи»

19:14
Валерий Брагин (слева). Фото Reuters
Валерий Брагин (слева). Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил причину поражения от словаков (1:3) в матче чемпионата мира.

— Каменев сказал, что вышли расхлябанными. Не получилось настроить?

— Правда в этом есть. Теперь мы знаем, как в дальнейшем работать в этом плане. Соперник выиграл за счет самоотдачи.

— Насколько серьезное повреждение у Кузьменко?

— Пока не могу сказать. Посмотрим, что доктора скажут.

— Не было желания подождать Капризова?

— Да все уже в прессе объяснено.

— Насколько сказалась потеря Окулова и Григоренко?

— Григоренко готовится к дальнейшим матчам. Конечно, креатива немного не хватило.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Артур Хайруллин)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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