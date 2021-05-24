Брагин — о поражении от Словакии: «Соперник выиграл за счет самоотдачи»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил причину поражения от словаков (1:3) в матче чемпионата мира.
— Каменев сказал, что вышли расхлябанными. Не получилось настроить?
— Правда в этом есть. Теперь мы знаем, как в дальнейшем работать в этом плане. Соперник выиграл за счет самоотдачи.
— Насколько серьезное повреждение у Кузьменко?
— Пока не могу сказать. Посмотрим, что доктора скажут.
— Не было желания подождать Капризова?
— Да все уже в прессе объяснено.
— Насколько сказалась потеря Окулова и Григоренко?
— Григоренко готовится к дальнейшим матчам. Конечно, креатива немного не хватило.
Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).
(Артур Хайруллин)
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