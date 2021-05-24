Гернату было приятно забросить шайбу в ворота сборной России
19:11
Защитник сборной Словакии Мартин Гернат прокомментировал итог матча группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды России (3:1).
«После второго периода мы поговорили в раздевалке и сказали, что одна шайба решит исход игры, — сказал хоккеист в послематчевом флеш-интервью. — Мне повезло, что ее забросил именно я. Это великолепное чувство.
Нам нужно продолжать в том же духе и упорно работать. В следующем матче нам нужно сыграть наилучшим образом. Очень приятно забить гол в ворота России. Группа у нас очень сильная, но мы выиграли три матча и сегодня забили три гола».
Российская команда потерпела первое поражение на чемпионате мира.
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