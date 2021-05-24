Гернату было приятно забросить шайбу в ворота сборной России

Защитник сборной Словакии Мартин Гернат прокомментировал итог матча группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды России (3:1).

«После второго периода мы поговорили в раздевалке и сказали, что одна шайба решит исход игры, — сказал хоккеист в послематчевом флеш-интервью. — Мне повезло, что ее забросил именно я. Это великолепное чувство.

Нам нужно продолжать в том же духе и упорно работать. В следующем матче нам нужно сыграть наилучшим образом. Очень приятно забить гол в ворота России. Группа у нас очень сильная, но мы выиграли три матча и сегодня забили три гола».

Российская команда потерпела первое поражение на чемпионате мира.