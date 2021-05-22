В Латвии принесли цветы к посольству Канады после сенсационной победы на ЧМ-2021

Болельщики сборной Латвии после победы в матче домашнего чемпионата мира-2021 над Канадой (2:0) принесли к канадскому посольству цветы.

Обычно цветы к посольству страны приносят в том случае, если на ее территории произошло какое-либо трагическое событие. Однако в Латвии так отмечают победу хоккейной сборной в матче на чемпионате мира.

«Проигрывать всегда неприятно, — написал в Twitter посол Канады в Латвии Кевин Рекс. — Но если уж и терпеть поражение, то в первом матче турнира и от хозяев чемпионата мира, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям, за вашу энергию, добрые слова и цветы!»

Loosing is never fun. But if you have to loose a hockey game, then do it in the opening match, to the host nation, where the tradition is to bring flowers to the loosing team's embassy. Thank you ?? friends for your energy, kind words and ?. ?? 2-0?? #IIHFWorlds @2021iihfworlds pic.twitter.com/0UIytgH40f — Kevin Rex ? (@Kev_Rex) May 21, 2021

Сборная Латвии впервые обыграла Канаду на чемпионате мира. при этом канадцы впервые с 2016 года не сумели забросить ни одной шайбы в матче турнира.