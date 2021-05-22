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В Латвии принесли цветы к посольству Канады после сенсационной победы на ЧМ-2021

12:15
Посол Канады в Латвии Кевин Рекс. Фото Twitter
Посол Канады в Латвии Кевин Рекс. Фото Twitter
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Болельщики сборной Латвии после победы в матче домашнего чемпионата мира-2021 над Канадой (2:0) принесли к канадскому посольству цветы.

Обычно цветы к посольству страны приносят в том случае, если на ее территории произошло какое-либо трагическое событие. Однако в Латвии так отмечают победу хоккейной сборной в матче на чемпионате мира.

«Проигрывать всегда неприятно, — написал в Twitter посол Канады в Латвии Кевин Рекс. — Но если уж и терпеть поражение, то в первом матче турнира и от хозяев чемпионата мира, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям, за вашу энергию, добрые слова и цветы!»

Сборная Латвии впервые обыграла Канаду на чемпионате мира. при этом канадцы впервые с 2016 года не сумели забросить ни одной шайбы в матче турнира.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры