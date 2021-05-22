Российский хоккеист и хокккейный эксперт Алексей Бадюков оценил шансы сборной России на победу во втором матче с Великобританией на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

«Я бы не назвал это нелегким боем, но мы должны подходить с особым отношением. У нас сборная заточена на самые высокие результаты, поэтому должны обыгрывать и проходить англичан. Хотя если будет легкая недооценка, то могут быть всякие сюрпризы. Как показывали результаты иных матчей — при должном отношении все будет нормально», — сказал Бадюков «СЭ».

Бадюков также добавил, что в сегодняшнем матче в любом случае у нас захотят проявить себя все нападающие.

«Каждый игрок работает на будущее. У нас довольно серьезная ротация. Это прекрасный момент, чтобы показать статистику и закрепиться в составе. Я думаю, что желание проявить себя станет весомым аргументом в пользу нашей команды», — добавил Бадюков.

Соперники на международных соревнованиях встречались всего раз: в групповом турнире ЧМ-1994 российская сборная разгромила британцев со счетом 12:3.

Также команда Валерия Брагина сыграет в группе со Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Артем Бухаев)