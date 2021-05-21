В честь победы России впервые на ЧМ-2021 исполнили фрагмент концерта Чайковского

21 мая в Риге после победы сборной России над Чехией (4:3) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею на арене исполнили фрагмент первого концерта Петра Чайковского.

Эта музыка прозвучала вместо гимна РФ на мировом первенстве в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны, а также использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

В составе команды Валерия Брагина в матче с чехами забили голы Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко.

22 мая россияне сыграют против Великобритании, начало встречи — в 16.15 (мск).

ЧМ-2021 проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.