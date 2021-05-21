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В Госдуме прокомментировали победу сборной России в стартовом матче на ЧМ по хоккею

19:33
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над командой Чехии в стартовом матче чемпионата мира в Латвии (4:3).

«Традиционно наши с чехами играют сложно. Как было сегодня сказано о том, что стоит нам только атаковать, чехи ловят нас на контратаках и хотят наказать. Напряженная была игра, до конца сохранялась интрига. Серьезный соперник, очень важно было выиграть первый матч, тем более помним недавние игры не в пользу России. Так что мы поздравляем сборную. Так держать, ребята!» — сказал «СЭ» Свищев.

В восьмой раз за последние девять турниров и 23-й в постсоветской истории россияне стартовали на чемпионате мира с победы. В следующем матче сборная России встретится с Великобританией, встреча начнется 22 апреля в 16:15 по московскому времени.

(Елизавета Денисова)

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