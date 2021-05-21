Чемпионат мира-2021: Россия — Чехия, Канада — Латвия. Расписание первого дня
09:55
В пятницу, 21 мая, в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею.
Группа А
16:15. Россия — Чехия
Трансляцию Первого канала вы можете посмотреть на сайте «СЭ» (с 16:10).
Группа В
Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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