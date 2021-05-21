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Чемпионат мира-2021: Россия — Чехия, Канада — Латвия. Расписание первого дня

09:55
Картонные болельщики сборной Канады. Фото Reuters
Картонные болельщики сборной Канады. Фото Reuters
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В пятницу, 21 мая, в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею.

Группа А

16:15. Россия — Чехия
Трансляцию Первого канала вы можете посмотреть на сайте «СЭ» (с 16:10).

20:15. Белоруссия — Словакия

Группа В

16:15. Германия — Италия

20:15. Канада — Латвия

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры