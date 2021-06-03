Сборная Канады сравняла счет в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной России.

В третьем периоде большинство реализовал Адам Хенрик. Счет матча — 1:1.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Россия — Канада: битва за полуфинал чемпионата мира. Онлайн матча