Россия — Канада: канадцы сравняли счет в матче
22:00
Сборная Канады сравняла счет в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной России.
В третьем периоде большинство реализовал Адам Хенрик. Счет матча — 1:1.
Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
Россия — Канада: битва за полуфинал чемпионата мира. Онлайн матча
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