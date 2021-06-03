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Неукротимая шайба: забавный эпизод из матча Финляндия — Чехия

21:58
3 июня. Рига. Финляндия — Чехия. Йере Саллинен (слева) и Иржи Смейкаль. Фото Reuters
3 июня. Рига. Финляндия — Чехия. Йере Саллинен (слева) и Иржи Смейкаль. Фото Reuters
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Во время матча четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею Финляндия — Чехия произошел забавный эпизод с шайбой. Игроки обеих команд на протяжении 9 секунд не трогали шайбу.

Скорее всего, хоккеисты Чехии и Финляндии таким образом хотели избежать остановки игры из-за удаления или офсайда.

После второго периода финны ведут в счете в матче против чехов — 1:0. Единственную шайбу забросил Йере Иннала.

Ранее США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Финляндия — Чехия

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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