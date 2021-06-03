Неукротимая шайба: забавный эпизод из матча Финляндия — Чехия
21:58
Во время матча четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею Финляндия — Чехия произошел забавный эпизод с шайбой. Игроки обеих команд на протяжении 9 секунд не трогали шайбу.
Скорее всего, хоккеисты Чехии и Финляндии таким образом хотели избежать остановки игры из-за удаления или офсайда.
После второго периода финны ведут в счете в матче против чехов — 1:0. Единственную шайбу забросил Йере Иннала.
Ранее США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021.
You touch it...no, YOU touch it!? #FINCZE #IIHFWorlds @narodnitym @leijonat pic.twitter.com/jRWEKv2IW0— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
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