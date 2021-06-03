В матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 сборные России и Канады сыграют в четверг, 3 июня. Встреча пройдет в Риге (Латвия).

Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада сегодня — в 20.15 (время московское).

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

На данный момент в противостоянии России и Канады на ЧМ ничья — 5-5, причем в четвертьфиналах и финалах преимущество на стороне россиян (по 2-1), а вот полуфиналы лучше играют канадцы — три победы в четырех встречах.

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