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Россия — Канада: во сколько и где смотреть прямую трансляцию матча 1/4 финала ЧМ-2021

13:00
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
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В матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 сборные России и Канады сыграют в четверг, 3 июня. Встреча пройдет в Риге (Латвия).

Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада сегодня — в 20.15 (время московское).

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

На данный момент в противостоянии России и Канады на ЧМ ничья — 5-5, причем в четвертьфиналах и финалах преимущество на стороне россиян (по 2-1), а вот полуфиналы лучше играют канадцы — три победы в четырех встречах.

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