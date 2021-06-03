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Плющев — о матче с Канадой: «В одной игре против России они могут реабилитироваться за весь ЧМ»

12:22
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Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча сборной России против Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

«Сегодня очень многое будет зависеть от организации игры, дисциплины и от игровых схем. Игры плей-офф- особенные. Забывается все, что было сделано до и все мысли только о том, что будет впереди»,-сказал Плющев «СЭ».

Также Плющев поделился своим мнением о мотивации сборной Канады.

«Говорить, что канадцы легкий орешек для нас, не стоит. Да, у них не очень хорошо начался ЧМ. Но в одной игре со сборной России они могут реабилитировать себя. Ставки для них очень высоки и требования к себе они будут предъявлять высокие.Я ещё раз подчеркну, что игры плей-офф идут на вылет, здесь не важно, с кем вы будете играть. Каждая команда хочет пройти дальше и получить золотые медали ЧМ, поэтому настрой совершенно другой в четвертьфинале», — добавил Плющев.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 по московскому времени.

(Мария Куцубеева)

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