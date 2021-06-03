Сборные России и Каналы встречаются в игре 1/4 финала чемпионата мира-2021.

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада в четверг, 3 июня, — 20.15 (время московское). Матч проходит на катке Олимпийского спортивного центра в Риге (Латвия).

Главные события и статистика четвертьфинала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Сборная России в предварительном этапе сыграла с Чехией (4:3 21 мая), Великобританией (7:1 22 мая), Словакией (1:3 24 мая), Данией (3:0 26 мая), Швейцарией (4:1 29 мая), Швецией (3:2 Б 31 мая) и Белоруссией (6:0 1 июня) и заняла первое место в группе A с 17 очками.

Сборная Канады после матчей с Латвией (0:2 21 мая), США (1:5 23 мая), Германией (1:3 24 мая), Норвегией (4:2 26 мая), Казахстаном (4:2 28 мая), Италией (7:1 30 мая) и Финляндией (2:3 Б 1 июня) стала четвертой в группе B с 10 очками.

История противостояния, статистика матчей и игроков на ЧМ сборных России и Канады — на этой странице.

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.

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