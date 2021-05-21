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Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею

18:27
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Фото AFP 21 мая. Россия — Чехия — 4:3. Фото AFP
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Фото AFP
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Сборная России в стартовом матче чемпионата мира-2021 по хоккею переиграла команду Чехии. Россияне взяли верх со счетом 4:3.

Счет в матче открыл нападающий Антон Бурдасов, который реализовал первое же большинство российской команды. Однако вскоре Якуб Флек сравнял счет.

Во втором периоде форвард Артем Швец-Роговой смог реализовать выход один на один в меньшинстве и снова вывел россиян вперед. И вновь чехи быстро сравняли счет: отличился Якуб Врана.

В начале третьего периода автором гол стал нападающий Александр Барабанов. В конце периода чехи получили право на большинство, которое смог реализовать Доминик Кубалик.

И все же Россия вырвала победу. За 19 секунд до конца победный бросок нанес Михаил Григоренко.

Хоккей. Чемпионат мира

Группа A

Россия — Чехия — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Бурдасов — 1 (бол., Григоренко, Морозов), 4:16 — 1:0. Флек — 1 (Шпачек), 9:26 — 1:1. Швец-Роговой — 1 (мен., Каменев), 35:27 — 2:1. Врана — 1 (Кубалик, Хайек), 37:53 — 2:2. Барабанов — 1 (Воронков), 45:28 — 3:2. Кубалик — 1 (бол., Гронек, Коварж), 57:23 — 3:3. Григоренко — 1 (Проворов), 59:41 — 4:3.

Вратари: Самонов — Грубец (59:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+12+7) — 25 (5+8+12).

Судьи: Бьерк, Норд.

21 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2021/

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