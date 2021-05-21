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Россия — Чехия: Григоренко забил за 19 секунд до конца третьего периода

18:26
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Нападающий сборной России Михаил Григоренко отличился в концовке третьего периода стартового матча группового этапа ЧМ-2021 против команды Чехии.

Форвард вывел российскую команду вперед за 19 секунд до конца — 4:3.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры