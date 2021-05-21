Россия — Чехия: Григоренко забил за 19 секунд до конца третьего периода
18:26
Нападающий сборной России Михаил Григоренко отличился в концовке третьего периода стартового матча группового этапа ЧМ-2021 против команды Чехии.
Форвард вывел российскую команду вперед за 19 секунд до конца — 4:3.
What a game! @russiahockey takes first big win after scoring game winning goal with 19 seconds left.???? #RUSCZE #IIHFWorlds pic.twitter.com/9Pqt8ETFoc— IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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