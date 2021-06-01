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Россия — Белоруссия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021

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Россия — Белоруссия: матч ЧМ-2021.
Россия — Белоруссия: матч ЧМ-2021.
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Сборные России и Белоруссии встречаются в последний день группового турнира чемпионата мира-2021.

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Начало игры Россия — Белоруссия во вторник, 1 июня, — 20.15 (время московское).

Главные события и статистика встречи доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч ЧМ-2021 Россия — Белоруссия и другие игры группы A принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия).

Сборная России в предварительном раунде ранее сыграла с Чехией (4:3 21 мая), Великобританией (7:1 22 мая), Словакией (1:3 24 мая), Данией (3:0 26 мая), Швейцарией (4:1 29 мая) и Швецией (3:2 Б 31 мая).

Россияне гарантировали выход в четвертьфинал после ничьей в основное время со шведами, которые впервые в истории не смогли попасть в плей-офф чемпионата мира. Команде Валерия Брагина достаточно набрать два очка, чтобы занять первое место в группе.

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры