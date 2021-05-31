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России достаточно набрать два очка, чтобы занять первое место в группе на чемпионате мира

31 мая 2021, 22:48
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото AFP
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото AFP
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После победы России над Швецией (3:2 Б) положение в группе А чемпионата мира выглядит так:

Россия — 14 очков (6 матчей), Швейцария — 12 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания, Белоруссия — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Швеция потеряла шансы на выход в плей-офф — это произошло с «Тре Крунур» впервые в истории. У российской сборной хорошие шансы на первое место в группе: для этого достаточно победить Белоруссию.

Если же россияне не смогут это сделать, то в случае равенства очков с Швейцарией мы будем выше этой команды, а со Словакией — ниже (критерий — победа в личной встрече). А вот если по 14 или 15 очков наберут все три этих сборные сразу, то наши хоккеисты останутся вторыми. Ключевыми показателями будут число очков в матчах внутри «тройки» (по 3), а далее разность шайб (у Швейцарии — «плюс 4», у России — «плюс 1», у Словакии — «минус 5»).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры