России нужно набрать одно очко в матче с Белоруссией, чтобы занять первое место в группе

После матча Чехия — Словакия (7:3) турнирное положение в группе А чемпионата мира выглядит так:

Швейцария — 15 очков (7 матчей), Россия — 14 (6), Чехия — 13 (7), Словакия — 12 (7), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания — 4 (7), Белоруссия — 4 (6).

Оставшийся матч: Россия — Белоруссия.

Чехи обеспечили себе третье место в группе, словаки — четвертое. Россияне не опустятся ниже второго места. Расклад простой:

— Если Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией, то занимает первое место в группе;

— Если Россия проигрывает Белоруссии, то остается второй.