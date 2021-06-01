Россия разгромила Белоруссию и сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021

Сборная России разгромила команду Белоруссию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Российская команда переиграла соперника со счетом 6:0.

Исход встречи был решен в первом периоде, когда россияне пять раз поразили ворота белорусов. Дубль сделал защитник Никита Нестеров, по голу забили нападающий Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко.

В третьем периоде гол в свой актив записал форвард Дмитрий Воронков.

Россия набрала 17 очков и заняла первое место в группе A. Пока россияне в семи встречах потерпели только одно поражение на турнире.

В четвертьфинале команда Валерия Брагина сыграет против Канады.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Россия — Белоруссия — 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров — 1 (Григоренко), 0:36 — 1:0. Галимов — 1 (Гавриков), 4:29 — 2:0. Шалунов — 1 (Задоров, Нестеров), 9:06 — 3:0. Григоренко — 3 (Слепышев, Воронков), 10:52 — 4:0. Нестеров — 2 (Тарасенко, Барабанов), 16:28 — 5:0. Воронков — 2 (Слепышев, Григоренко), 52:08 — 6:0.

Вратари: Самонов — Шостак (Колосов, 4:29).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (17+4+11) — 19 (4+5+10).

Судьи: Стернат, Шрадер.

1 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.