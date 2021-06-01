Германия обыграла Латвию и пробилась в плей-офф чемпионата мира

Сборная Германии победила команду Латвии (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

В составе немецкой команды отличились Джон Петерка и Марцель Небельс. У латвийцев гол в активе Родриго Аболса.

Германия набрала 12 очков, заняла третье место и завоевала путевку в плей-офф. У Латвии девять очков и шестое место. Команда не смогла пробиться в 1/4 финала.

Чемпионат мира

Группа В

Германия — Латвия — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Петерка — 1 (Зайдер), 3:16 — 1:0. Небельс — 3 (Пфедерль, Райхель), 6:40 — 2:0. Аболс — 1 (Балинскис), 25:55 — 2:1.

Вратари: Нидербергер — Калниньш (58:16).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (11+5+5) — 24 (8+9+7).

Судьи: Викман, Хейккинен.

1 июня. Рига. «Арена Рига».