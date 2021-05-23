Григоренко пропустил тренировку сборной России накануне матча со Словакией
17:36
Сборная России занималась в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены». Ледовая тренировка прошла в следующих сочетаниях:
Группа 1
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков.
Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов.
Черные: Дронов — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Группа 2
Вратари: Бочаров — Федотов,
Галимов, Сафонов.
Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Игроки восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира.
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