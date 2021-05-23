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Григоренко пропустил тренировку сборной России накануне матча со Словакией

17:36
Михаил Григоренко. Фото AFP
Михаил Григоренко. Фото AFP
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Сборная России занималась в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены». Ледовая тренировка прошла в следующих сочетаниях:

Группа 1

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков.

Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский.

Красные: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов.

Черные: Дронов — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Группа 2

Вратари: Бочаров — Федотов,

Галимов, Сафонов.

Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Игроки восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры