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Норвегия — Италия: видеообзор матча ЧМ-2021

17:17
23 мая. Рига. Норвегия — Италия — 4:1. Фото iihf.com.
23 мая. Рига. Норвегия — Италия — 4:1. Фото iihf.com.
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Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матиас Треттенес, который сделал хет-трик, и Матс Россели Ольсен. У итальянцев отличился Даниэль Франк.

Этот матч стал вторым для команд на турнире, до этого сборные Норвегии и Италии проиграли команде Германии со счетом 1:5 и 4:9 соответственно.

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