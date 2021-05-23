Норвегия — Италия: видеообзор матча ЧМ-2021
17:17
Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матиас Треттенес, который сделал хет-трик, и Матс Россели Ольсен. У итальянцев отличился Даниэль Франк.
Этот матч стал вторым для команд на турнире, до этого сборные Норвегии и Италии проиграли команде Германии со счетом 1:5 и 4:9 соответственно.
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