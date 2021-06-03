Сборные Финляндии и Чехии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня. Начало встречи — 20:15 по московскому времени.

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Финляндия в групповом турнире ЧМ-2021 потерпела только одно поражение в в семи матчах, набрала 17 очков и заняла второе место, уступив сборной США одно очко. Чехия потерпела два поражения — от России и Швейцарии — 3:4 и 2:5 — и финишировала на третьем месте в группе.

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