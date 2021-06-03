Сборные России и Канады играют матч 1/4 финала чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия).

Время начала четвертьфинальной игры в четверг, 3 июня, — 20.15 (мск).

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Главные события и статистика четвертьфинала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Сборная России на предварительном этапе после 6 побед (в том числе в основное время над Чехией и Швейцарией и в серии буллитов против Швеции) и 1 поражения (от Словакии) заняла первое место в группе A с 17 очками.

Сборная Канады стала четвертой в группе B, при трех победах в семи матчах на старте проиграв Латвии, США и Германии, а также уступив в заключительный день предварительного этапа Финляндии в серии буллитов.

Счет противостояния на ЧМ у России и Канады равный — 5-5. В четвертьфиналах и финалах преимущество на стороне россиян (по 2-1), полуфиналы лучше играют канадцы (3-1).

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.

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