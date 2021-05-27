Россия в случае поражения от Швейцарии практически лишится шансов на первое место в группе. Расклады чемпионата мира

После матча чемпионате мира Швейцария — Словакия (8:1) турнирное положение в группе А стало таким:

Россия, Швейцария, Словакия — 9 очков (4 матча), Дания — 5 (4), Великобритания, Белоруссия — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).

Сборная России еще сохраняет шансы на первое месте в группе, но обязательное условие для этого — победа в следующем матче над Швейцарией.

Если альпийская команда оторвется от россиян на три очка, то практически наверняка будет выше в таблице — у швейцарцев остаются матчи с Белоруссией и Великобританией, и очень сложно представить, что они наберут менее трех баллов.

И если команда Валерия Брагина потом победит Белоруссию и Швецию, обогнать Швейцарию не получится даже при равенстве баллов из-за поражения в личной встрече.