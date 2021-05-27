Швейцария в матче чемпионата мира по хоккею разгромила Словакию (8:1).

Для словаков это первое поражение на турнире в Риге после трех побед, в том числе над Россией (3:1).

У сборных Швейцарии, Словакии и России по 9 очков после 4 матчей.

Россия в случае поражения от Швейцарии практически лишится шансов на первое место в группе. Расклады чемпионата мира

Чемпионат мира. Группа A

Швейцария — Словакия — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Голы: Диас — 1 (бол., Хофманн, Андригетто), 9:47 — 1:0. Андригетто — 1 (бол., Диас, Хофманн), 20:25 — 2:0. Леффель — 1 (Шервей, Берчи), 25:17 — 3:0. Хофманн — 3 (Корви, Леффель), 36:11 — 4:0. Майер — 4 (бол., Алатало, Курашев), 40:38 — 5:0. Курашев — 1 (Унтерзандер, Амбюль), 44:34 — 6:0. Криштоф — 1 (Цегларик), 45:12 — 6:1. Хофманн — 4 (бол., Амбюль, Андригетто), 52:39 — 7:1. Леффель — 2 (бол., Мозер, Берчи), 54:03 — 8:1.

Вратари: Берра — Гудачек.

Штраф: 8 — 60.

Броски: 28 (4+12+12) — 24 (12+7+5).

Судьи: Гуэн, Франо.

27 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.