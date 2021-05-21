Бывший хоккеист Николишин высказался о победе сборной России над Чехией

Бронзовый призер Олимпиады-2002, бывший хоккеист Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России над Чехией (4:3) в стартовом матче чемпионата мира-2021. Встреча прошла 21 мая в Риге.

«Игра оставила хорошее впечатление. Прежде всего, мы победили. И надо, наверное, говорить не о проблемах, а о позитивных вещах. Проблемы всегда были, есть и будут, они никуда не денутся. И даже не столько проблемы, сколько ошибки — возможности для усиления. А из позитивного — забросили четыре шайбы: забили в большинстве, забили в меньшинстве, забили на последних минутах. Это позитивные моменты, которые характеризуют и оценивают игру сборной», — приводит слова Николишина «Газета.Ru».

Победную шайбу во встрече Россия — Чехия забил нападающий команды Валерия Брагина Михаил Григоренко.

22 мая россияне сыграют против Великобритании, начало встречи — в 16.15 (мск).