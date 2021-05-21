Фазель оценил реакцию хоккеистов сборной России на исполнение музыки Чайковского вместо гимна РФ на ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что хоккеистам сборной России было необычно слышать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского после победы в первом матче на чемпионате мира.

«Я видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж — как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично.

Была отличная игра, очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями бы был совсем другой матч и турнир в целом. Мне понравилась игра — понятно, что это начало чемпионата, пока всем командам тяжело. Важно, что мы начали чемпионат», — приводит слова Фазеля ТАСС.

В пятницу сборная России победила команду Чехии со счетом 4:3 в первом матче группового этапа чемпионата мира в Риге.