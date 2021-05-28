Алексей Яшин прокомментировал приезд Бобровского в сборную России
11:32
Чемпион мира Алексей Яшин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Латвии.
«Перед матчем со Швейцарией трудно что-то говорить, нас ждет тяжелый соперник. Болеем только за наших! Бобровский приехал — это супер. Очень радует, что такой сильный вратарь сможет помочь сборной России на чемпионате мира», — сказал «СЭ» Яшин.
Сборная России сыграет против команды Швейцарии 29 мая. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.
(Елизавета Денисова)
Русская рулетка. В сборной точно уверены, что позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?
Опрос
проголосовало: 54563Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю