Алексей Яшин прокомментировал приезд Бобровского в сборную России

Чемпион мира Алексей Яшин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

«Перед матчем со Швейцарией трудно что-то говорить, нас ждет тяжелый соперник. Болеем только за наших! Бобровский приехал — это супер. Очень радует, что такой сильный вратарь сможет помочь сборной России на чемпионате мира», — сказал «СЭ» Яшин.

Сборная России сыграет против команды Швейцарии 29 мая. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

(Елизавета Денисова)

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