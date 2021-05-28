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Латвийский депутат извинился перед белорусскими хоккеистами, которых предлагал взять в заложники

10:05
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше извинился перед хоккеистами и болельщиками сборной Белоруссии за предложение взять игроков национальной команды в заложники

Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии, которая выступает на ЧМ по хоккею в Латвии, чтобы обменять их на политических заключенных.

«Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу сборной Белоруссии. По иронии судьбы, хоккеисты из Белоруссии в настоящее время находятся в гораздо более безопасном государстве, чем-то, в которое они отправятся после чемпионата», — написал Бикше в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о решении заменить государственный флаг соседней страны в центре столицы на бело-красно-белый. Флаг Белоруссии был установлен в центре латвийской столицы вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

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