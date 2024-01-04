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Сегодня, 20:30

Сенсаций больше не будет. Чехи выбили с МЧМ канадцев, но остановились на шведах

Швеция обыграла Чехию и вышла в финал молодежного чемпионата мира
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Швеция обыграла Чехию — 5:2.
Фото AFP
«Тре Крунур» вышли в финал.

МЧМ-2024. 1/2 финала
Швеция U20 — Чехия U20 — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Меловски — 1 (Редлих, Шале), 6:55 — 0:1. Линдстейн — 2 (Эдстрем), 11:52 — 1:1. Сандин Пелликка — 2 (Саломонссон), 22:35 — 2:1. Цибулка — 2 (бол., Бареш, Рымон), 27:36 — 2:2. Леккеримяки — 5 (бол., Сандин Пелликка, Вальберг), 45:14 — 3:2. Эстлунд — 3 (Линдстейн, Вилландер), 52:00 — 4:2. Леккеримяки — 6 (Эстлунд, Стенберг), 53:02 — 5:2.
Вратари: Х. Хевелид — Грабал (57:25 — 58:24, 58:29).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (6+10+15) — 25 (8+9+8).
Судьи: Пирс, Хебайзен.
4 января. Гетеборг. Scandinavium.

Сборная Чехии начала плей-офф с сенсации, остановив в четвертьфинале Канаду. Стоило увезти турнир в Европу, как «Кленовые листья» впервые с 2019 года остались без медалей МЧМ. Поражение на родине хоккея восприняли очень болезненно.

Оптимистично для команды Патрика Аугуста начался матч за выход в финал со шведами. Чехи не стали затягивать с первой шайбой — отличился центр второго звена Матиас Меловски. Преимущество в счете держалось недолго. Шведам потребовалось меньше пяти минут, чтобы отыграться. И после гола Тео Линдстейна, дальний бросок которого зевнул вратарь Майкл Храбал, «Тре Крунур» не позволили сопернику выйти вперед, контролируя ход матча до финального свистка.

Сборная Чехии одержала победу над Канадой в&nbsp;четвертьфинале МЧМ. Канада без медалей впервые за пять лет! Чехия сотворила главную сенсацию МЧМ

Чехи, стоит заметить, уже прыгнули выше головы, когда выбили в четвертьфинале канадцев. Подбор хоккеистов не располагал к большим успехам на МЧМ, да и группу команда прошла откровенно средне. Патрик Аугуст может только порадоваться, что матч жизни пришелся на старт плей-офф с «Кленовыми листями». Чехи прикрыли главную звезду Канады — Маклина Селебрини — и забросили победную шайбу за 11 секунд до сирены. Правда, лимит подвигов исчерпался в четвертьфинале. Равный счет со шведами держался до конца второго периода, а в третьем скандинавы смяли соперника и наказали за ошибки в обороне.

Команды показали блистательную реализацию большинства и в то же время сыграли дисциплинированно. У каждой — по одному удалению и по одной пропущенной шайбе в меньшинстве. В формате «5х4» шведы организовали победный гол. Форвард Йонатан Леккеримяки, выбранный «Ванкувером» под 15-м номером на драфте-2022, набирал очки в каждом матче турнира и продолжил приятную традицию в полуфинале. Сначала форвард реализовал большинство, а через шесть минут оформил дубль и окончательно приговорил Чехию. На трибунах за талантливым проспектом наблюдал генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин, который, уверен, остался доволен и результатом, и лидерскими качествами Йонатана.

Шведы сыграют в финале домашнего МЧМ. Матча за золото страна ждала шесть лет. Для полноты ощущений в другом полуфинале «Тре Крунур» стоит надеяться на выигрыш Финляндии у США. Заруба с «Суоми» в золотом матче украсит турнир как минимум для принимающей стороны. Хотя во втором полуфинале шансов на интригу и закрученный сюжет явно больше. Швеция во многом буднично разобралась с Чехией — и теперь готовится к главному матчу МЧМ.

Хоккей
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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