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Невероятный полуфинал МЧМ: финны отдали американцам матч с 2:0!

США переиграли Финляндию в полуфинале МЧМ
Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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4 января. США U20 — Финляндия U20 — 3:2.
Фото AFP
Все решили броски в большинстве.

МЧМ-2024. 1/2 финала
США U20 — Финляндия U20 — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Мяннисте — 4, 1:51 — 0:1. Кумпулайнен — 1 (Кярки, Бау), 12:45 — 0:2. Знуггеруд — 5 (бол., Кейси, Смит), 32:10 — 1:2. Смит — 4 (Перро, Чесли), 36:16 — 2:2. Готье — 2 (бол., Хатсон, Бриндли), 56:47 — 3:2.
Вратари: Огастин — Кокко (57:57).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (9+14+7) — 21 (9+3+9).
Судьи: Бьерк, Эрикссон.
4 января. Гетеборг. Scandinavium. 10561 зритель.

После первого периода ненадолго показалось, что исход второго полуфинала будет решен заранее. Финны мощно стартовали с первых же минут, и американцы явно к такой игре соперника не были готовы.

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Высокий прессинг и давление в собственной зоне раздавили команду США: финны забили два гола. Особенно хочется выделить первую шайбу: давление в чужой зоне привело к передаче в центр и ошибке перспективного защитника Сэма Ринзела. Такой шанс финны упустить просто не имели права, правда, забить получилось только после добивания с ленточки ворот.

Однако вместо того, что развить свой успех и продолжить играть в том же ключе, сборная Финляндии переключилась на оборону во втором периоде. Американцы ожидаемо побежали вперед, перестав чувствовать на своих плечах давление, и игра сразу изменилась.

Заработав в середине второго периода первое большинство в этой встрече, сборная США почти без труда его реализовала. На помощь североамериканской сборной пришел форвард Джимми Снаггеруд и его невероятный щелчок.

Проспект «Сент-Луиса» отточил такой классный бросок в NCAA и показывает его на международном турнире, что студенческую лигу явно не стоит недооценивать.

Однако на протяжении полутора периодов забить вратарю Никласу Кокко американцы никак не могли. Американское давление во втором отрезке он не выдержал и пропустил, но на старте игры был очень хорош.

Камбэк сборной США не мог бы состояться без пары талантливых форвардов. Центр Уилл Смит забросил вторую шайбу американцев, но гол невозможно представить без классной передачи от Гейба Перро. Техничный крайний форвард был выбран «Рейнджерс» во второй половине первого раунда драфта-2023 и на этом МЧМ уверенно доказывает, что заслуживал большего.

Камбэк американцев начался с большинства, им же он и завершился. За пять минут до конца третьего периода защитник финнов Каспер Кулонумми схватил ненужное удаление в своей зоне и дал сопернику шанс красиво завершить игру. И все закончилось так, как обычно и случается в сказках: американцы вышли на большинство и воспользовались шансом. Победу США в этой встрече принес точный бросок Каттера Готье. Очередной студент и будущая надежда фанатов «Филадельфии» на светлое будущее их клуба.

Встреча США и Швеции обещает быть жаркой. Во-первых, потому что скандинавы играют дома при толпе своих горящих болельщиков, а во-вторых, потому что шведам нужно отомстить американцам за поражение на МЧМ-2013 в Уфе. Тогда «Тре Крунур» уступили со счетом 1:3, а в составе США дублем отметился Рокко Гримальди, который так и не смог закрепиться в НХЛ. К тому же, шведы, не побеждали на молодежном турнире с 2012 года, когда обыграли Россию в Калгари. Американцы же брали золото совсем недавно, в 2021-м.

Хоккей
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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