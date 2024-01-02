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2 января, 23:30

«Такое ощущение, что наступил конец света». Как в Канаде реагируют на вылет сборной с МЧМ

В Канаде прокомментировали вылет сборной с молодежного чемпионата мира
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты молодежной сборной Канады.
Фото Reuters
Что говорят о неудаче молодежки?

Сборная Канады впервые за 5 лет осталась без медалей на молодежном чемпионате мира. Канадцы уступили сборной Чехии, пропустив решающую шайбу за 11 секунд до конца после двойного рикошета. Такой результат вызвал шквал реакций как от журналистов, так и от болельщиков.

«Просто удал под дых. Теперь я вынужден послушать в следующем подкасте рассказ о том, как американцы захватывают хоккейный мир. Поздравляю Чехию с крупной победой» — написал экс-игрок НХЛ, а ныне ведущий подкаста The Spittin' Chiclets («Выплевывать зубы») Пол Биссоннетт.

Сборная Чехии одержала победу над Канадой в&nbsp;четвертьфинале МЧМ. Канада без медалей впервые за пять лет! Чехия сотворила главную сенсацию МЧМ

«Канада выиграла бесчисленное количество важных матчей на молодежных чемпионатах мира, которые могли закончиться иначе. Но иногда вы получаете ужасный отскок. Чехия заблокировала 11 бросков в третьем периоде, они сыграли ужасно», — подытожил результат МЧМ для Канады журналист TSN Джеймс Дьюти.

Однако есть и те, кто винит в этом поражении себя. Например, контент-директор портала EliteProspects Кэм Робинсон.

«Я был на двух молодежных чемпионатах мира: в 2019 году и сейчас. Оба раза Канада вылетела в 1/4 финала. Не удивлюсь, если Федерация хоккея Канады не аккредитует меня на следующий турнир в Оттава», — написал он.

Весьма депрессивно поговорил со СМИ после поражения в четвертьфинале капитан сборной Фрэйзер Минтэн.

«Такое ощущение, что наступает конец света. Никогда не знаешь, будет ли возможность еще раз представить свою страну на международном турнире», — сказал он.

Пользователи соцсетей не упустили возможности поиронизировать над «Торонто», который не выигрывал Кубок Стэнли с 1968 года. «Вы обречены с самого начала, если назначаете капитаном игрока «Торонто», — написал JustinLai01.

Некоторые вспомнили о сборной России, которую на этот турнир IIHF не допустила. «Могло быть и хуже...Если бы мы проиграли России или США. Чехия устроила нам месть сегодня», — считает пользователь с ником Eric Zarins.

Прилично от болельщиков досталось главному тренеру сборной Алану Летангу. «Не позволяйте Летангу вернуться в страну», — написал пользователь EIHL Analysis.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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