«В прошлом году американцы нас боялись». Интервью Ларионова перед матчем МЧМ против США

Главный тренер молодежной сборной России ответил на вопросы журналистов перед первой игрой чемпионата мира.

— Как идет подготовка к матчу со сборной США?

— Завтра с утра посмотрим нарезки американской команды и к матчу будем в порядке. Надо было ввести ребят в игровой тонус благодаря встрече с Канадой, так как за почти месяц у нас не было практики. Сделали пару изменений в составе, которые объявим завтра на раскатке. Возможно, по ходу матча будем что-то передергивать, хотя у нас есть какие-то сыгранные сочетания: Хуснутдинов — Подколзин, Сафонов — Чинахов, Бардаков — Пономарев.

Мы помним поражение в прошлом году от сборной США. Американцы тогда нас очень боялись, ведь до этого мы обыграли Канаду 6:0. Но пара курьезных голов привела к нашей неудаче.

— Как спустя сутки оцениваете поражение в товарищеском матче от Канады?

— Это был очень серьезный уровень, здорово, что мы начали с него, с такого матча. Он дал нам понять, что мы можем улучшить: ребята были немного скованны, и появился сумбур. Понимаем, насколько важно быть мобилизованными. США тоже интересная команда, ждем от них агрессивный плотный хоккей. Вчера у нас не пошло большинство. Поменяли пару сочетаний в большинстве, посмотрим, что получится в игре с США.

Во вчерашнем матче были небольшие провокации или лучше сказать — грязная игра. Но наши парни держали удар. Мы донесли, насколько важно представлять Россию на турнире и быть дисциплированным. Да, это молодежь, бывают нарушения, но надеюсь, что ни во время игры не будет проблем, ни каких-то высказываний в прессе, как было на прошлых МЧМ. Такие вещи могут перечеркнуть старания всего нашего коллектива.

— Сколько матчей на турнире сыграет Аскаров?

— Здесь нет такого, что надо провести 40-50 матчей. Ярослав же готов к большому вызову. Он, наверное, сыграет шесть матчей из семи на турнире. Но, конечно, будем принимать решения по ходу. Вчера против канадцев было важно выпустить Ахтямова, чтобы он почувствовал игру.

— Вчера все четыре тройки играли примерно одинаковое время. Будет ли так во время турнира?

— Мы не хотели никого нагружать за 48 часов до игры с Америкой. Но, конечно, у нас есть лидеры, которые будут играть больше — как защитники, так и нападающие. Надо понимать, что МЧМ — это не марафон, а спринт. При этом мы довольны четвертой тройкой Пономарев — Бардаков — Грошев, это ребята, которые могут тоже забить. В этом звене у нас есть изменения. Сегодня мы перебросили Пономарева в центр, а Бардакова на фланг.

— Вы много говорили о том, насколько важно играть от себя, а не от соперника.

— Для нас важно, чтобы мы играли больше с шайбой, отталкивались от нашего хоккея. А контролируешь шайбу — контролируешь игру.

Канадцы нам не дали контролировать шайбу, как было на Кубке Карьяла. Но хоккей — это не работа, а игра. При этом, конечно, вчера расстроило, что не было забитых голов. Надо реализовывать моменты.

— Насколько вас смутили проблемы с потерями в своей зоне в матче с Канадой? Нет желания просить хоккеистов все-таки играть чуть попроще?

— Вчера сказал хоккеистам перед игрой: мы не можем паниковать, где бы мы ни находились — в средней зоне, своей или чужой. И чтобы игроки не отбрасывались вслепую. Мы, конечно, почистим ошибки, так как на МЧМ все надо делать быстрее. Уровень выше, чем на Кубке Карьяла. Все соперники голодные. И повторюсь, что мы не откажемся контролировать шайбу. Вспомните пас Сафонова между ног в своей зоне, он феноменальный — многие тренеры в такой ситуации хватаются за сердце. Но мы это можем делать с холодной головой, и такой план будет стоять на каждую игру. Мы приехали атаковать, а не обороняться. Мы не говорим слово биться, говорим слово «игра».

— Какая ситуация с системой безопасности на турнире?

— Каждый день сдаем тесты, один день из горла, другой — из носа. Везде ходим в маске, кроме раздевалки. Лучше пусть будет так, чем кто-то заболеет.

— Раньше тренеры сборных показывали хоккеистам патриотические фильмы. Как у вас?

— Мы показывали им «Русскую пятерку», а также фильм про баскетбольный «Сан-Антонио». Мы хотели показать, как выигрываются титулы, как жертвовать ради победы. Также еще по ходу турнира будет пара сюжетов на этот счет.

Надо понимать, что, при всем уважении КХЛ, чемпионат мира самое важное событие, которое сейчас есть. Большая армия болельщиков ждет этих матчей и этот турнир.